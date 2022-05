Formazioni ufficiali Monopoli-Virtus Francavilla | playoff Serie C 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ledi, match deldi. Tutto pronto il secondo turno del girone C con le due squadre che cercano il pass per continuare a sognare laB. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco di questa partita in programma al Veneziani. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Le: Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Guiebre, Langella, Vassallo, Piccinni, Viteritti; Starita, Borrelli. V.: in attesa SportFace.