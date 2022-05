F1, Sebastian Vettel: “La pista di Miami ha curve impegnative; il simulatore aiuta, ma la conosci guidando” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il weekend si avvicina e, con esso, il Gran Premio di Miami 2022 per la Formula 1: si tratta dell’esordio per la F1 in questo nuovo circuito cittadino negli Stati Uniti d’America, senz’altro affascinante che, però, al tempo stesso, nasconde non poche insidie per i piloti che vi gareggeranno. In quest’ottica, trattandosi per l’appunto di una pista per nulla nota ai piloti che hanno potuto esplorarla unicamente attraverso i moderni strumenti digitali come, ad esempio, il simulatore, ecco che le prove libere acquistano maggior rilievo e importanza, per prendere confidenza con il nuovo tracciato. Su questo argomento, presentando il GP di Miami, si è espresso Sebastian Vettel; queste le sue parole riportate da Speedweek: “La pista di Miami sembra molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il weekend si avvicina e, con esso, il Gran Premio di2022 per la Formula 1: si tratta dell’esordio per la F1 in questo nuovo circuito cittadino negli Stati Uniti d’America, senz’altro affascinante che, però, al tempo stesso, nasconde non poche insidie per i piloti che vi gareggeranno. In quest’ottica, trattandosi per l’appunto di unaper nulla nota ai piloti che hanno potuto esplorarla unicamente attraverso i moderni strumenti digitali come, ad esempio, il, ecco che le prove libere acquistano maggior rilievo e importanza, per prendere confidenza con il nuovo tracciato. Su questo argomento, presentando il GP di, si è espresso; queste le sue parole riportate da Speedweek: “Ladisembra molto ...

Advertising

RylandBarton : @sophieebrearley Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, and Nico Rosberg - natjarvis100 : Sebastian Vettel’s Ferrari wins hit different. “GRAZIE REGRAZZI FORZA FERRARI” - PaolaPiani : Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Mattia Binotto - Che tempo che fa 16... - _moondust__ : RT @c2amaranello: per me sono i nomi che charles accarezza con la mano: michael schumacher, fernando alonso e sebastian vettel, tutti e tre… - amiciispeciali : RT @c2amaranello: per me sono i nomi che charles accarezza con la mano: michael schumacher, fernando alonso e sebastian vettel, tutti e tre… -