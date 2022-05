Emozione e tenerezza protagoniste della cerimonia dei David di Donatello 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alla cerimonia dei David di Donatello 2022 anche quest’anno l’Emozione e la tenerezza sono state le protagoniste, innescate dai riconoscimenti attribuiti alla carriera di attori, attrici, registi. Una cerimonia con varie standing ovation. Una è stata tributata ad Antonio Capuano, regista, autore e scenografo di 82 anni, nel momento in cui ha ricevuto il David speciale alla carriera consegnatogli da Paolo Sorrentino e un’altra all’attrice Giovanna Ralli, indimenticabile protagonista di tantissimi film, accompagnata con premura da Carlo Conti e Drusilla Foer sul palco Antonio Capuano, “un maestro di libertà e vitalità che è l’unica cosa che conta di un film molto più della bellezza”: E’ stato il tenerissimo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Alladeidianche quest’anno l’e lasono state le, innescate dai riconoscimenti attribuiti alla carriera di attori, attrici, registi. Unacon varie standing ovation. Una è stata tributata ad Antonio Capuano, regista, autore e scenografo di 82 anni, nel momento in cui ha ricevuto ilspeciale alla carriera consegnatogli da Paolo Sorrentino e un’altra all’attrice Giovanna Ralli, indimenticabile protagonista di tantissimi film, accompagnata con premura da Carlo Conti e Drusilla Foer sul palco Antonio Capuano, “un maestro di libertà e vitalità che è l’unica cosa che conta di un film molto piùbellezza”: E’ stato il tenerissimo ...

