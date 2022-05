Ecco perché Israele si fa un Cyber Iron Dome (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Stiamo cercando di mettere il giusto standard sulle aziende di comunicazione per proteggere Israele e creare una sorta di ‘Iron Dome’ per i Cyber-attacchi”. L’annuncio è del ministro delle Comunicazioni israeliano Yoaz Hendel, che nel corso di una conferenza stampa ha parlato di “migliaia” attacchi informatici contro il Paese “ogni anno”. “Le reti di comunicazione sono un obiettivo attraente per gli attacchi informatici da parte di elementi ostili”, ha detto Hendel. Secondo la società di sicurezza informatica Check Point, nei primi tre mesi del 2022 c’è stato un balzo annuale del 137% nella media degli attacchi settimanali alle aziende israeliane, a quasi 1.500 a settimana. Gaby Portnoy, il nuovo zar dell’Israel National Cyber Directorate, ha spiegato che nell’ultimo mes, Israele ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Stiamo cercando di mettere il giusto standard sulle aziende di comunicazione per proteggeree creare una sorta di ‘’ per i-attacchi”. L’annuncio è del ministro delle Comunicazioni israeliano Yoaz Hendel, che nel corso di una conferenza stampa ha parlato di “migliaia” attacchi informatici contro il Paese “ogni anno”. “Le reti di comunicazione sono un obiettivo attraente per gli attacchi informatici da parte di elementi ostili”, ha detto Hendel. Secondo la società di sicurezza informatica Check Point, nei primi tre mesi del 2022 c’è stato un balzo annuale del 137% nella media degli attacchi settimanali alle aziende israeliane, a quasi 1.500 a settimana. Gaby Portnoy, il nuovo zar dell’Israel NationalDirectorate, ha spiegato che nell’ultimo mes,ha ...

