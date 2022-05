Difesa: Mattarella, 'Esercito al servizio della Repubblica anche a livello internazionale' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "L'Esercito, con le capacità professionali e operative delle sue donne e dei suoi uomini, si propone come componente efficace del nostro strumento militare, al servizio della causa della Repubblica e nell'ambito delle responsabilità proprie alla comunità internazionale". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito. "In questa giornata, rivolgendomi agli uomini e alle donne della Forza Armata e al personale civile che in essa opera, desidero esprimere l'apprezzamento per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "L', con le capacità professionali e operative delle sue donne e dei suoi uomini, si propone come componente efficace del nostro strumento militare, alcausae nell'ambito delle responsabilità proprie alla comunità". Lo dice il presidenteSergionel messaggio inviato al capo di stato maggiore dell', generale di corpo d'armata Pietro Serino, per il 161° anniversariocostituzione dell'. "In questa giornata, rivolgendomi agli uomini e alle donneForza Armata e al personale civile che in essa opera, desidero esprimere l'apprezzamento per ...

Advertising

RaiNews : Il presidente della Repubblica al Consiglio d'Europa: 'La Russia ha scelto di collocarsi fuori dalle regole, non si… - TV7Benevento : **Difesa: Mattarella, 'Costituzione sottolinea vocazione alla pace dell'Italia'** - - casino90210 : RT @casino90210: @KinFiredragon89 @Sara60825982 @madforfree Caro amico l' Italia ha bombardato l'ex Jugoslavia con Mattarella ministro dell… - casino90210 : @KinFiredragon89 @Sara60825982 @madforfree Caro amico l' Italia ha bombardato l'ex Jugoslavia con Mattarella minist… - Frankf1842 : RT @Marzo531: L'ignavo #mattarella snocciola le solite banalità, ma non interviene mai in difesa dei diritti di libertà di stampa, di opini… -