Dieta senza glutine, gli effetti sul corpo per chi la sceglie senza essere celiaco (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il glutine è una proteina che ha origine dal frumento e nelle varietà di cereali affini, e quindi anche in tutti gli alimenti che lo contengono. Questa definizione, presa dal sito della Schaer, azienda specializzata in alimenti gluten free, serve anzitutto per conoscere meglio un elemento tra i più discussi quando parliamo di alimentazione e L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilè una proteina che ha origine dal frumento e nelle varietà di cereali affini, e quindi anche in tutti gli alimenti che lo contengono. Questa definizione, presa dal sito della Schaer, azienda specializzata in alimenti gluten free, serve anzitutto per conoscere meglio un elemento tra i più discussi quando parliamo di alimentazione e L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

royalswilmon : @GUCCYBABY è ovvio scusami,uno te lo tieni per te dato che sei molto seguita purtroppo e un sacco di giovani donne… - PositanoMaria : RT @riky7372: 'Mondo senza più cibo tra 27 anni, l'allarme degli esperti: Abolire la #carne dalla dieta per sfamare più popolazione.' È da… - fartekho : RT @riky7372: 'Mondo senza più cibo tra 27 anni, l'allarme degli esperti: Abolire la #carne dalla dieta per sfamare più popolazione.' È da… - Antigon25386936 : @Biancanevermind @Ferula18 Ho un'amica vegana e non l'ho mai messa in difficoltà: se preparo una buona cena che vad… - angycor87 : La mia dieta è quasi completamente priva di latticini, con verdura, carne pesce e legumi, mangio solo roba integral… -