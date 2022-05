Cyber attacchi, quando la paura è acuita dalla guerra in Ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) La guerra in Ucraina, oltre a riportare ai nostri occhi immagini e a risvegliare paure che non avremmo mai immaginato di poter rivivere nel nostro continente, ci ha aperto gli occhi sugli enormi rischi legati a possibili Cyber attacchi. Sin dalle prime battute del conflitto, infatti, televisioni e giornali ci hanno messo in guardia, all’unisono, sulla possibilità di offesa ai sistemi informatici pubblici e privati, al punto tale da spingere il nostro governo, nel decreto Ucraina a sconsigliare anche in ambito privato, l’utilizzo degli antivirus di fabbricazione russa. La preoccupazione di intrusioni in ambito cibernetico, a ben vedere, è segnata anche dalla mancanza di consapevolezza del modo in cui agisce tale minaccia e delle esternalità negative che essa può provocare, anche nella ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lain, oltre a riportare ai nostri occhi immagini e a risvegliare paure che non avremmo mai immaginato di poter rivivere nel nostro continente, ci ha aperto gli occhi sugli enormi rischi legati a possibili. Sin dalle prime battute del conflitto, infatti, televisioni e giornali ci hanno messo in guardia, all’unisono, sulla possibilità di offesa ai sistemi informatici pubblici e privati, al punto tale da spingere il nostro governo, nel decretoa sconsigliare anche in ambito privato, l’utilizzo degli antivirus di fabbricazione russa. La preoccupazione di intrusioni in ambito cibernetico, a ben vedere, è segnata anchemancanza di consapevolezza del modo in cui agisce tale minaccia e delle esternalità negative che essa può provocare, anche nella ...

