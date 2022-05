Covid: Federfarma, in farmacia obbligo mascherina per test e vaccini (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute)() - "Anche se dal primo maggio i clienti che entrano in farmacia non sono più obbligati all'uso della mascherina", dispositivo che Federfarma "suggerisce comunque di raccomandare, con cartelli affissi sulle... Leggi su europa.today (Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute)() - "Anche se dal primo maggio i clienti che entrano innon sono più obbligati all'uso della", dispositivo che"suggerisce comunque di raccomandare, con cartelli affissi sulle...

Advertising

ParliamoDiNews : Covid: Federfarma, in farmacia obbligo mascherina per test e vaccini – Libero Quotidiano #RussiaUcraina #MilanInter… - zazoomblog : Covid: Federfarma in farmacia obbligo mascherina per test e vaccini - #Covid: #Federfarma #farmacia #obbligo - FederfarmaITA : #Covid, la distribuzione degli antivirali sarà semplificata grazie alla rete territoriale delle #farmacie: operativ… - merionweil : RT @GiovaQuez: Il Paxlovid, l'antivirale contro il #COVID di Pfizer, si potrà finalmente trovare in farmacia dietro apposita ricetta medica… -