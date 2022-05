“Corsa contro la fame”, 500 studenti per le strade di Bergamo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bergamo. Si chiama “Corsa contro la fame” ed è organizzata dall’Istituto scolastico “Leonardo da Vinci” di Bergamo. Si svolgerà martedì 10 maggio in centro città, tra Via XX Settembre, Via Sant’Orsola, Via Sant’Alessandro e Largo Rezzara. L’iniziativa, promossa ogni anno da Azione contro la fame e patrocinata dal Coni, rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo contro la malnutrizione e la fame nel mondo. Maggiori informazioni sono riportate nel Comunicato stampa allegato e sul sito web dell’Associazione www.azionecontrolafame.it. Saranno coinvolti nell’evento tutti gli studenti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola superiore “Leonardo da Vinci”, per un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022). Si chiama “la” ed è organizzata dall’Istituto scolastico “Leonardo da Vinci” di. Si svolgerà martedì 10 maggio in centro città, tra Via XX Settembre, Via Sant’Orsola, Via Sant’Alessandro e Largo Rezzara. L’iniziativa, promossa ogni anno da Azionelae patrocinata dal Coni, rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondola malnutrizione e lanel mondo. Maggiori informazioni sono riportate nel Comunicato stampa allegato e sul sito web dell’Associazione www.azionela.it. Saranno coinvolti nell’evento tutti glidelle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola superiore “Leonardo da Vinci”, per un ...

