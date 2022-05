Calcio: Serie A, Manganiello arbitra Inter-Empoli e Sozza Genoa-Juve (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Sarà Gianluca Manganiello a dirigere Inter-Empoli, anticipo della 36/a giornata di Serie A, in programma al 'Meazza' venerdì 6 maggio alle 18.45. Ad arbitrare Genoa-Juventus in programma lo stesso giorno alle ore 21 è stato designato Simone Sozza. Comunicato anche l'arbitro del recupero della ventesima giornata tra Salernitana e Venezia in programma domani alle 18 all'Arechi: sarà Maurizio Mariani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Sarà Gianlucaa dirigere, anticipo della 36/a giornata diA, in programma al 'Meazza' venerdì 6 maggio alle 18.45. Adrentus in programma lo stesso giorno alle ore 21 è stato designato Simone. Comunicato anche l'arbitro del recupero della ventesima giornata tra Salernitana e Venezia in programma domani alle 18 all'Arechi: sarà Maurizio Mariani.

