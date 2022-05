Un libro consigliato da Serena Dandini per tornare a baciare in libertà (Di martedì 3 maggio 2022) Serena Dandini (foto Gianmarco Chieregato). Incontro amici che non vedo da tempo e dopo un primo impulso di gettarmi tra le loro braccia mi tiro indietro ed esclamo con una leggera vergogna «Scusa, io non bacio». In realtà sarebbe più corretto dire «Io non bacio più». Questa nuova attitudine è una conseguenza del Covid che ha attanagliato per più di due anni le nostre vite e ancora non molla la sua presa. Giuseppe Ragazzini, un bravissimo artista italiano, ha prodotto un video intitolato “The Kiss”: un collage di opere del rinascimento italiano che rincorrono il tema del bacio, a volte poetico, a volte straniante, sempre stupendo. Baciarsi durante la pandemia è stato uno dei tabù che ci ha riportato indietro nel tempo a quando i baci erano proibiti nel cinema hollywoodiano dal famigerato codice Hays che censurava le sequenze bocca a ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 maggio 2022)(foto Gianmarco Chieregato). Incontro amici che non vedo da tempo e dopo un primo impulso di gettarmi tra le loro braccia mi tiro indietro ed esclamo con una leggera vergogna «Scusa, io non bacio». In realtà sarebbe più corretto dire «Io non bacio più». Questa nuova attitudine è una conseguenza del Covid che ha attanagliato per più di due anni le nostre vite e ancora non molla la sua presa. Giuseppe Ragazzini, un bravissimo artista italiano, ha prodotto un video intitolato “The Kiss”: un collage di opere del rinascimento italiano che rincorrono il tema del bacio, a volte poetico, a volte straniante, sempre stupendo. Baciarsi durante la pandemia è stato uno dei tabù che ci ha riportato indietro nel tempo a quando i baci erano proibiti nel cinema hollywoodiano dal famigerato codice Hays che censurava le sequenze bocca a ...

