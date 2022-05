Sondaggi elettorali Swg | sia Pd che Fratelli d’Italia staccano il gruppo e crescono dello 0 | 4%

(Di martedì 3 maggio 2022) Sembra esserci una progressiva concentrazione delle intenzioni di voto tra i due partiti maggiori, Pd e. Almeno, questa è l’impressione che si ha leggendo gli ultimidi Swg, che mostrano come queste due formazioni siano quelle chedi più, entrambe0,4%, a discapito di quelle più piccole. In questo modo il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 22,1%, e quello di Enrico Letta il 21,6%. Dietro la Lega recupera due decimali, ma al 15,8% rimane a livelli bassissimi in confronto con quelli di pochi anni fa. Arretra ancora, invece, il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e va al 12,5%. Giù di due decimali anche Forza Italia, ora all’8%. Avanza invece la federazione tra Azione e +Europa, ed è ora al 5,3%. ...

Il sondaggio elettorale, Fratelli d'Italia primo davanti al Pd Il primo partito nelle intenzioni di voto del sondaggio Swg è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce dello 0,4% e sale al 22,1%, ...Dunque il dibattito sulla riforma elettorale non ha ancora un esito scontato ... Soglia che però vede la contrarietà di Leu, che attualmente nei sondaggi è data all'1,7. La proposta non risolve ...