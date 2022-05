Sfera Ebbasta racconta per la prima volta in esclusiva a Vanity Fair la storia d'amore con Angelina Lacour (Di martedì 3 maggio 2022) «Ho capito che questa volta era diverso perché il tempo passava e nella mia vita c’era una sola donna: Angelina», racconta il rapper milanese. E lei: «Neanche io, prima di Sfera, ero una da storie lunghe». L’incontro giusto dal quale presto nascerà un bambino, Gabriel, realizzando così il desiderio dell’artista di diventare padre prima dei trent’anni: «Mi piace l’idea di essere un padre giovane, avere 50 anni quando lui ne avrà 20, andare insieme a Miami. E sarei felicissimo se un giorno vorrà prendere la mia strada», continua Sfera, sottolineando quanto sia importante il supporto dei genitori per le scelte dei figli, lui, che ha sempre avuto la madre dalla sua parte: «Io ce l’ho fatta perché mia mamma credeva in me. Si incazzava quando andavo male a scuola o non mi ... Leggi su gqitalia (Di martedì 3 maggio 2022) «Ho capito che questaera diverso perché il tempo passava e nella mia vita c’era una sola donna:»,il rapper milanese. E lei: «Neanche io,di, ero una da storie lunghe». L’incontro giusto dal quale presto nascerà un bambino, Gabriel, realizzando così il desiderio dell’artista di diventare padredei trent’anni: «Mi piace l’idea di essere un padre giovane, avere 50 anni quando lui ne avrà 20, andare insieme a Miami. E sarei felicissimo se un giorno vorrà prendere la mia strada», continua, sottolineando quanto sia importante il supporto dei genitori per le scelte dei figli, lui, che ha sempre avuto la madre dalla sua parte: «Io ce l’ho fatta perché mia mamma credeva in me. Si incazzava quando andavo male a scuola o non mi ...

