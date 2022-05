Sfalci abbandonati ad Isola Sacra | la denuncia di una residente | “Pericoloso portare a spasso i cani”

(Di martedì 3 maggio 2022) Fiumicino –, sterpaglie secche che invadono i marciapiedi e la strada: questa è la situazione in cui verso il campo che costeggia via Italo Gismondi ad, un appezzamento di terra trascurato, dove i residenti cercano die far giocare i propri figli e che la scorsa primavera è stato teatro di una rissa con accoltellamento tra giovani (leggi qui). “Ogni anno è la stessa storia. Aspettano che le sterpaglie raggiungano altezze inaccettabili, poi tagliano tutto senza, però, raccogliere loo del verde”. A segnalarlo a ilfaronline.it è una, Giovanna, chelo stato di incuria in cui è stata lasciata la zona: “I marciapiedi sono impraticabili – spiega ...

