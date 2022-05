Russia, morto un altro manager Gazprom. “È caduto da una scogliera” (Di martedì 3 maggio 2022) Si allunga in Russia la lista dei top manager legati a Gazprom, il colosso energetico di Stato, che hanno perso la vita in circostanze poco chiare nelle ultime settimane. L’ultimo è Andrei Krukowski, 37 anni, direttore del resort sciistico di proprietà della stessa Gazprom. Sarebbe morto “cadendo da una scogliera” a Sochi. Lo rendono noto i media internazionali sottolineando che ufficialmente si tratta di un “incidente” ma ricordando – come scrive il sito polacco Onet – che diversi oligarchi legati a Gazprom o al Cremlino sono morti in circostanze tragiche da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. E in particolare, aggiungiamo noi, da quando Putin aveva lanciato un avvertimento brutale contro gli uomini d’affari russi che “non possono fare a meno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 maggio 2022) Si allunga inla lista dei toplegati a, il colosso energetico di Stato, che hanno perso la vita in circostanze poco chiare nelle ultime settimane. L’ultimo è Andrei Krukowski, 37 anni, direttore del resort sciistico di proprietà della stessa. Sarebbe“cadendo da una” a Sochi. Lo rendono noto i media internazionali sottolineando che ufficialmente si tratta di un “incidente” ma ricordando – come scrive il sito polacco Onet – che diversi oligarchi legati ao al Cremlino sono morti in circostanze tragiche da quando laha invaso l’Ucraina. E in particolare, aggiungiamo noi, da quando Putin aveva lanciato un avvertimento brutale contro gli uomini d’affari russi che “non possono fare a meno ...

