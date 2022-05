Rendimento Bund tocca 1% per la prima volta dal 2015 (Di martedì 3 maggio 2022) Il Rendimento del Bund tocca quota 1% per la prima volta dal 2015. Non toccava questi livelli dai tempi in cui il Vecchio Continente era alle prese con la crisi del debito greco. Bund tedesco a 10 anni ha toccato quota 1% per la prima volta dal giugno 2015 Il Rendimento del Bund tedesco a 10 anni ha toccato quota 1% per la prima volta dal giugno 2015, con gli investitori ormai certi di un’accelerazione da parte della BCE nella stretta monetaria. Bisogna notare che la soglia psicologica è ancora più netta se si considera che il decennale tedesco ha iniziato il 2022 a quota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Ildelquota 1% per ladal. Nonva questi livelli dai tempi in cui il Vecchio Continente era alle prese con la crisi del debito greco.tedesco a 10 anni hato quota 1% per ladal giugnoIldeltedesco a 10 anni hato quota 1% per ladal giugno, con gli investitori ormai certi di un’accelerazione da parte della BCE nella stretta monetaria. Bisogna notare che la soglia psicologica è ancora più netta se si considera che il decennale tedesco ha iniziato il 2022 a quota ...

