Moni Ovadia: "Da Lavrov su Hitler ed ebrei mucchio di scempiaggini, ma i nazi in Ucraina ci sono" (Di martedì 3 maggio 2022) "Hitler ebreo e gli ebrei come i peggiori antisemiti della storia? Posso dire soltanto che queste parole vanno semplicemente liquidate come un mucchio di scempiaggini, un'imbecillità". Reagisce così ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) "ebreo e glicome i peggiori antisemiti della storia? Posso dire soltanto che queste parole vanno semplicemente liquidate come undi, un'imbecillità". Reagisce così ...

Advertising

GiovaQuez : Moni Ovadia dice di non sapere se Hitler avesse o meno origini ebraiche ma 'c'erano persone di sospetta origine ebr… - GiovaQuez : Moni Ovadia che legge come 'noi dei media in occidente non capiamo cosa sta succedendo. C'è una lunga storia degli… - GiovaQuez : Prosegue Moni Ovadia, ci sono possibili 'effetti devastanti sulla rinascita in Europa di forze naziste'. I giornali… - Simo07827689 : RT @StatodiFobia: @avantibionda Intervento di Moni Ovadia a 'Pace Proibita' - SerenaTT58 : RT @RisatoNicola: Moni Ovadia sta dicendo che in #Ucraina ci sono i nazisti, e non sono pochi. E sta dicendo che l'ebreo #Zelensky sa che c… -