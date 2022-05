Le due "modifiche" della Ferrari che possono cambiare tutto: operazione segreta (Di martedì 3 maggio 2022) Il pacchetto di aggiornamenti più importante arriverà dal GP di Barcellona, ma intanto già da Miami la Ferrari si presenterà con delle novità. La lotta alla Red Bull prosegue e il suo ritorno prepotente a Imola dopo gli stop di Sakhir e Melbourne — la RB18 al Santerno aveva quasi 10 kg in meno e alcuni aggiustamenti al fondo — va tenuto sott'occhio. A Maranello, così, si è lavorato per contrastare l'evidente crescita di Milton Keynes. L'intenzione, già dichiarata dal team principal Mattia Binotto durante il weekend di gara romagnolo, è quella di risolvere il tema del porpoising. Tanto che sul nuovissimo circuito cittadino in Florida, scrive l'analista tecnico Paolo Filisetti su La Gazzetta dello Sport, la F1-75 avrà un'ala posteriore modificata, per rispondere alla velocità di punta mostrata dalla Red Bull RB18 negli allunghi, in queste prime quattro tappe del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Il pacchetto di aggiornamenti più importante arriverà dal GP di Barcellona, ma intanto già da Miami lasi presenterà con delle novità. La lotta alla Red Bull prosegue e il suo ritorno prepotente a Imola dopo gli stop di Sakhir e Melbourne — la RB18 al Santerno aveva quasi 10 kg in meno e alcuni aggiustamenti al fondo — va tenuto sott'occhio. A Maranello, così, si è lavorato per contrastare l'evidente crescita di Milton Keynes. L'intenzione, già dichiarata dal team principal Mattia Binotto durante il weekend di gara romagnolo, è quella di risolvere il tema del porpoising. Tanto che sul nuovissimo circuito cittadino in Florida, scrive l'analista tecnico Paolo Filisetti su La Gazzetta dello Sport, la F1-75 avrà un'ala posteriore modificata, per rispondere alla velocità di punta mostrata dalla Red Bull RB18 negli allunghi, in queste prime quattro tappe del ...

