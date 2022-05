La stretta di Erdogan sui diritti umani (Di martedì 3 maggio 2022) Osman Kavala, 64 anni, simbolo del concetto di società civile indipendente, è stato condannato all’ergastolo. L’accusa arriva dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an e scavalca le volontà dei suoi partner occidentali, che ne avevano chiesto la liberazione. Kavala era in custodia cautelare nella prigione di Silivri dal 1° novembre 2017. La vicenda di Kavala è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 3 maggio 2022) Osman Kavala, 64 anni, simbolo del concetto di società civile indipendente, è stato condannato all’ergastolo. L’accusa arriva dal presidente turco Recep Tayyip Erdo?an e scavalca le volontà dei suoi partner occidentali, che ne avevano chiesto la liberazione. Kavala era in custodia cautelare nella prigione di Silivri dal 1° novembre 2017. La vicenda di Kavala è InsideOver.

a_velha_senhora : @igolmar @Troves_2 @pietroraffa non mi risulta che nessuno di loro(con la parziale eccezione di erdogan) faccia viv… - CanciAbo : @ilario82 Zero negoziato? Ci han provato tutti, da Macron decine di volte a tutti i leader europei, Erdogan, addiri… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Stretta di mano tra #Erdogan e #MohammedBinSalman, dopo il trasferimento in #ArabiaSau… - maurizionadamas : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Stretta di mano tra #Erdogan e #MohammedBinSalman, dopo il trasferimento in #ArabiaSau… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Stretta di mano tra #Erdogan e #MohammedBinSalman, dopo il trasferimento in… -