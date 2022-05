Jeda | chi è il fidanzato di Vera Gemma | età | Instagram | lo scherzo delle Iene | vita privata del produttore musicale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 maggio 2022)è un imprenditore e manager di musica Trap. Molto giovane, il suo nome è anche legato a quella di, figlia del noto attore Giuliano. Cerchiamo allora di sapere qualcosa di più su questo personaggio., chi è ildiha 50 anni ed è fidanzata con, un giovane ragazzo di 22 anni. “E’ carino, simpatico, in gamba, responsabile e devo dire che a me piace” – ha detto la sorella di, Giuliana, in un’occasione ai microfoni di Barbara D’Urso.nellaè un managertrap e abita a Milano. I due, nonostante la differenza d’età, sono fidanzati da 9 mesi e sembrano affiatati e complici come non ...