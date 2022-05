Gerini | «Ho 50 anni | ma mi sento sempre Iris Blond»

Leggi su panorama

(Di martedì 3 maggio 2022) L’attrice romana, prima esperienza da regista, racconta a Panorama il suo nuovo film psicologico Tapirulàn. Parlando del personaggio che interpreta, svela aneddoti di vita privata come la psicoterapia, il rapporto con i genitori e l’ossessione per il fitness. «Emma è una donna interrotta, che ha un trauma alle spalle e, pur sembrando in apparenza molto forte, ha un lato fragilissimo e un mondo interiore ricchissimo. E mi ha colpito il modo in cui decide di autorecludersi in una gabbia e comunicare col mondo esterno solo attraverso la tecnologia: questo personaggio penso farà riflettere sulla nostra società iperconnessa in cui ormai siamo abituati a incontrare gli altri virtualmente, ma in realtà siamo disconnessi dai veri rapporti umani». Claudia, 50compiuti lo scorso 18 dicembre, racconta così il personaggio che interpreta in Tapirulàn, ...