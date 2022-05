Ecco come sta crollando il mito degli hacker russi (Di martedì 3 maggio 2022) Così come quello dei suoi militari, sta crollando anche il mito della forza della russia nel cyber-spazio. Da febbraio, cioè dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, gli hacker hanno avuto accesso ai dati finanziari personali di oligarchi pro Cremlino, rubato milioni di email interne sui server del governo russo e attaccato siti web in tutto il Paese. A raccontarlo è il Washington Post che sottolinea un aspetto: gli hacker non sarebbero collegati a governi stranieri ma sarebbero attivisti e cyber-criminali comuni. Secondo gli esperti, la russia è attualmente in cima alla lista globale per attacchi mirati dagli hacker per la prima volta da quando si tiene traccia di queste dinamiche nel cyber-spazio. Tra i principali obiettivi c’è il Roskomnadzor, ... Leggi su formiche (Di martedì 3 maggio 2022) Cosìquello dei suoi militari, staanche ildella forza dellaa nel cyber-spazio. Da febbraio, cioè dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, glihanno avuto accesso ai dati finanziari personali di oligarchi pro Cremlino, rubato milioni di email interne sui server del governo russo e attaccato siti web in tutto il Paese. A raccontarlo è il Washington Post che sottolinea un aspetto: glinon sarebbero collegati a governi stranieri ma sarebbero attivisti e cyber-criminali comuni. Secondo gli esperti, laa è attualmente in cima alla lista globale per attacchi mirati dagliper la prima volta da quando si tiene traccia di queste dinamiche nel cyber-spazio. Tra i principali obiettivi c’è il Roskomnadzor, ...

Advertising

AmiciUfficiale : Ecco come sarà la SEMIFINALE di #Amici21 che andrà in onda sabato 7 maggio in prima serata su Canale 5! Non vediamo… - silvia_sb_ : Fridrikkson lavora per l’emittente di proprietà del ministero della difesa di Mosca. Nega la guerra. Ecco come vien… - pisto_gol : #DeLaurentiis annuncia #kvaratskhelia al Napoli ecco chi è e come gioca - Joshjo1999 : RT @PresidioItalico: @a_meluzzi Un tragico conflitto..stranamente nel freezer per due anni 'pandemici' forse non andati a buon fine come pe… - Renzoo1384 : @Alex1979Bass @LucaMarelli72 @officialmaz Ti porto l'esempio su Chiffi sul rigore di Dzeko vs Udinese: sono giorni… -