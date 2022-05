“Costretto dalla malattia”. Vittorio Feltri, l’annuncio: “Per il cancro devo farlo” (Di martedì 3 maggio 2022) Vittorio Feltri, editorialista di Libero, lo scorso anno era stato eletto consigliere comunale a Milano tra le fila di Fratelli d’Italia. Nelle ultime ore ha deciso di rassegnare le sue dimissioni per motivi di salute. Schietto come sempre, il giornalista non si è nascosto dietro un dito e ha confermato tutto durante il suo intervento nel programma radiofonico La Zanzara”: “Mi sono dimesso per motivi di salute, perché ho un cancro”. Il posto di Vittorio Feltri in consiglio comunale verrà preso da Enrico Marcora. La malattia di Vittorio Feltri non è una novità: lui stesso ne aveva parlato in un editoriale in cui mostrava solidarietà a Fedez, quando il rapper rivelò la sua malattia. Vittorio Feltri si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 maggio 2022), editorialista di Libero, lo scorso anno era stato eletto consigliere comunale a Milano tra le fila di Fratelli d’Italia. Nelle ultime ore ha deciso di rassegnare le sue dimissioni per motivi di salute. Schietto come sempre, il giornalista non si è nascosto dietro un dito e ha confermato tutto durante il suo intervento nel programma radiofonico La Zanzara”: “Mi sono dimesso per motivi di salute, perché ho un”. Il posto diin consiglio comunale verrà preso da Enrico Marcora. Ladinon è una novità: lui stesso ne aveva parlato in un editoriale in cui mostrava solidarietà a Fedez, quando il rapper rivelò la suasi ...

