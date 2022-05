Come abbinare i 3 colori di stagione e creare l‘outfit perfetto (e inaspettato) (Di martedì 3 maggio 2022) La bella stagione porta con sé il desiderio di tornare alla vita sociale e agli eventi all’aperto dopo l’ennesimo inverno di pandemia. Quale modo migliore per accogliere questa voglia se non con un look in modalità color block? Ovvero un outfit dove il protagonista assoluto è il colore. Ma non uno solo. Si gioca con un mix di cromie diverse che, accostate, danno vita a un arcobaleno modaiolo d’impatto. Per creare un cluster cromatico armonioso, però, è fondamentale seguire alcune semplici regole. Color block mania sulla passerella primavera estate 2022 di Valentino, disegnata da Pierpaolo Piccioli. Come creare un color block look perfetto Per creare un outfit color block in linea con le tendenze della primavera estate 2022 la sfilata di riferimento è senza dubbio quella di Valentino. ... Leggi su amica (Di martedì 3 maggio 2022) La bellaporta con sé il desiderio di tornare alla vita sociale e agli eventi all’aperto dopo l’ennesimo inverno di pandemia. Quale modo migliore per accogliere questa voglia se non con un look in modalità color block? Ovvero un outfit dove il protagonista assoluto è il colore. Ma non uno solo. Si gioca con un mix di cromie diverse che, accostate, danno vita a un arcobaleno modaiolo d’impatto. Perun cluster cromatico armonioso, però, è fondamentale seguire alcune semplici regole. Color block mania sulla passerella primavera estate 2022 di Valentino, disegnata da Pierpaolo Piccioli.un color block lookPerun outfit color block in linea con le tendenze della primavera estate 2022 la sfilata di riferimento è senza dubbio quella di Valentino. ...

ST4RRYEYES_ : RT @thatsalelevine: ma come fa ogni anno ad abbinare il vestito al colore del carpet? ?? #MetGala - DenverCartoons : RT @thatsalelevine: ma come fa ogni anno ad abbinare il vestito al colore del carpet? ?? #MetGala - Criss16_ : RT @thatsalelevine: ma come fa ogni anno ad abbinare il vestito al colore del carpet? ?? #MetGala - giada1Dforever : RT @thatsalelevine: ma come fa ogni anno ad abbinare il vestito al colore del carpet? ?? #MetGala - vnczpr : RT @thatsalelevine: ma come fa ogni anno ad abbinare il vestito al colore del carpet? ?? #MetGala -