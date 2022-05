Claudio Sona pronto per il GF Vip 7: in coppia con il fidanzato Nick Cornia? (Di martedì 3 maggio 2022) Nonostante manchino ancora quattro mesi all’inizio del GF Vip 7, Alfonso Signorini e gli altri autori sono già al lavoro per cercare i prossimi vipponi che varcheranno la porta rossa. Ogni anno nella Casa di Cinecittà arriva almeno un’ex tronista/corteggiatore di Uomini e Donne e in questa edizione potrebbe essere la volta di un protagonista del Trono gay. Claudio Sona in un’intervista rilasciata a Francesco Fredella e Alessandra Vatta nel programma Trends & Celebrities ha confessato che parteciperebbe volentieri al reality di Alfonso. L’ex tronista entrerebbe in gioco anche con il suo fidanzato Nick Cornia. Claudio Sona: “Farei volentieri il GF Vip”. “Farei volentieri un reality show. GF Vip col mio fidanzato Nick ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022) Nonostante manchino ancora quattro mesi all’inizio del GF Vip 7, Alfonso Signorini e gli altri autori sono già al lavoro per cercare i prossimi vipponi che varcheranno la porta rossa. Ogni anno nella Casa di Cinecittà arriva almeno un’ex tronista/corteggiatore di Uomini e Donne e in questa edizione potrebbe essere la volta di un protagonista del Trono gay.in un’intervista rilasciata a Francesco Fredella e Alessandra Vatta nel programma Trends & Celebrities ha confessato che parteciperebbe volentieri al reality di Alfonso. L’ex tronista entrerebbe in gioco anche con il suo: “Farei volentieri il GF Vip”. “Farei volentieri un reality show. GF Vip col mio...

