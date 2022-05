Chelsea nei guai | la prossima stagione rischia l’esclusione!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 3 maggio 2022) Gli ultimi mesi delnon sono stati per niente semplici a livello societario. Mentre la squadra continuava il suo percorso in Premier League e in Champions League, il suo presidente Roman Abramovich è stato costretto a iniziare a cercare acquirenti per il club. Il motivo? Il suo stretto legame con il presidente della Russia, Vladimir Putin. Dall’inizio delle ostilità in Ucraina sono iniziati, infatti, una serie di sanzioni nei confronti degli oligarchi russi che lo supportano. Tra queste il blocco di molte proprietà del presidente del, Jorginho (Photo by Michael Regan/Getty Images) Secondo quanto riportato dal Telegraph, nel caso in cui il club di Londra non dovesse trovare acquirenti entro il 31 maggio, rischierebbe l’esclusione dallaPremier League. A neanche un anno dalla ...