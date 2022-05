Bruno Peres: «Che gioia lo scudetto col Trabzonspor. Alla Roma potevo fare di più» (Di martedì 3 maggio 2022) L’esterno brasiliano Bruno Peres ha parlato dello scudetto vinto col Trabzonspor e della sua esperienza in Italia Bruno Peres, esterno brasiliano del Trabzosnspor, in una intervista a GianlucaDiMarzio.com ha parlato dello scudetto vinto in Turchia e della sua esperienza in Italia al Torino e Alla Roma. scudetto – «Sono tre giorni che si festeggia, non aspettavano altro qui. Quando ero arrivato, l’obiettivo era finire nei primi tre posti: la squadra era forte e lo sapevamo. Ma poi abbiamo cominciato a fare delle grandi partite, ne abbiamo vinte tante di seguito e ce l’abbiamo fatta». VENTURA – «Come a un padre. Mi ha insegnato il calcio in Italia, a crederci. Non mi faceva mai un complimento, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) L’esterno brasilianoha parlato dellovinto cole della sua esperienza in Italia, esterno brasiliano del Trabzosnspor, in una intervista a GianlucaDiMarzio.com ha parlato dellovinto in Turchia e della sua esperienza in Italia al Torino e– «Sono tre giorni che si festeggia, non aspettavano altro qui. Quando ero arrivato, l’obiettivo era finire nei primi tre posti: la squadra era forte e lo sapevamo. Ma poi abbiamo cominciato adelle grandi partite, ne abbiamo vinte tante di seguito e ce l’abbiamo fatta». VENTURA – «Come a un padre. Mi ha insegnato il calcio in Italia, a crederci. Non mi faceva mai un complimento, ...

Advertising

DiMarzio : Dallo scudetto con il #Trabzonspor al suo passato in Italia. Bruno #Peres ricorda gli anni a #Torino e #Roma. La no… - tivibuspor : Bruno Peres?? - divvuerre2 : @augustociardi75 Austini massacrato su Twitter perché disse che Bruno Peres aveva più tecnica di Maitland Niles. Aveva ragione - CorriereGranata : ?? Bruno #Peres a @DiMarzio: 'A #Ventura voglio bene come un padre, ho scelto il Toro per lui. Nel derby il gol più… - romaforever_it : Bruno Peres: 'Alla Roma avrei potuto fare molto di più. Mi sono sentito arrivato' -