VIDEO / Come segna Cassano jr! E papà Antonio riprende tutto (Di lunedì 2 maggio 2022) Le immagini condivise da Antonio Cassano sui social: il figlio Christopher promette bene e lo dimostra segnando una tripletta Leggi su golssip (Di lunedì 2 maggio 2022) Le immagini condivise dasui social: il figlio Christopher promette bene e lo dimostrando una tripletta

GiovaQuez : Il video di Barbero che sta girando stamattina è un po' come la storia del dito e la luna. Laddove alcuni vedono la… - marcodimaio : Dare spazio a un delirio del genere è già grave; ma peggio è assistere in silenzio, senza contraddittorio e con tit… - UlisseRai1 : “Il pennello mi scivola tra le dita come l’archetto di un violino e per me è un piacere impareggiabile.” Vincent va… - martiiinaa___ : RT @pollizenzonelli: se potessi ringraziarti 1 milione di volte lo farei, perché senza questo inedito non so cosa avrei fatto, ascoltarlo è… - mario68408726 : RT @la_pocia: Gurdate come metto il preservativo ??video completo sul mio -