L’Eredità 2 maggio 2022 | Angelica alla prima ghigliottina perde con beffa

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 2– è giunta per la suavolta volta al gioco finale de. La giovane neo-campioenssa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 30.000 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Letto Velluto Luigi Qua Elefante. La neo-campionessa dagli occhi azzurri ha quindi scelto come parola Mosche, pur avendo pensato a diverse altre parole (come Zampa e Castelo). Ed era proprio Zampa la parola scelta dagli autori (povera, che ha comunque preso la sconfitta con filosofia, dicendo che comunque potrà dire di aver indovinato una parola). Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le ...