Gli hacker colpiscono ancora: sotto attacco la sanità lombarda, ma guai a evocare la cyberguerra (Di lunedì 2 maggio 2022) L'attacco hacker che ha colpito nelle prime ore di domenica primo maggio l'azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano ha prodotto "danni limitati grazie alle best practice di Regione e Asst". Lo precisa la Direzione regionale Welfare della Lombardia, informando che "al momento non si ha alcuna evidenza dell'avvenuta sottrazione di dati personali" e che "non sono state interessate altre strutture ospedaliere". "Il personale sanitario del Pronto soccorso – spiega la Dg Welfare in una nota – ha riscontrato un malfunzionamento sui sistemi informatici e ha attivato il servizio di reperibilità dei Sistemi informativi dell'Asst. Si è quindi deciso di intervenire direttamente sul posto dove erano state riscontrate le anomalie sull'infrastruttura applicativa dell'Asst interrompendo i servizi a protezione dell'intera infrastruttura e ...

