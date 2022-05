Genova, donna uccisa a coltellate in strada. Fermato il fratello (Di lunedì 2 maggio 2022) Una donna di 34 anni è stata uccisa ieri sera a coltellate in strada dal fratello a Genova, nel quartiere di Quinto. La vittima stava portando a spasso il cane quando il 40enne le si è avvicinato e l'ha colpita in seguito a un litigio. L'uomo è stato Fermato e viene interrogato in Questura; pare che soffra di problemi psichici. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 2 maggio 2022) Unadi 34 anni è stataieri sera aindal, nel quartiere di Quinto. La vittima stava portando a spasso il cane quando il 40enne le si è avvicinato e l'ha colpita in seguito a un litigio. L'uomo è statoe viene interrogato in Questura; pare che soffra di problemi psichici.

Agenzia_Ansa : Una donna è stata uccisa a coltellate in strada a Genova, domenica sera. La vittima, 34 anni, stava portando a spas… - bizcommunityit : Donna uccisa a coltellate in strada a Genova, fermato il fratello - sissiisissi2 : RT @RADIOBRUNO1: La donna è stata uccisa con diverse coltellate all'addome e al torace #Genova #omicidio #RadioBruno #2maggio https://t.… - rtl1025 : ? #Genova. Una donna di 34 anni uccisa in strada a coltellate, fermato il fratello ??? di Giovanni Perria - RADIOBRUNO1 : La donna è stata uccisa con diverse coltellate all'addome e al torace #Genova #omicidio #RadioBruno #2maggio -