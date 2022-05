“C’è stato uno screzio”: Rudy Zerbi snobbato dall’allievo, gestaccio sui social (Di lunedì 2 maggio 2022) L’insegnante di Amici chiude i rapporti con l’allievo, ma cosa si nasconde dietro questa presa di posizione? Perché Rudy Zerbi si è ritrovato in questa situazione? Rudy-Zerbi (Twitter)A suscitare il gossip più spietato è proprio il rapporto tra Rudy Zerbi e LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Luca D’Alessio ha infatti concluso il percorso ad Amici da poco, triste per non essere riuscito a raggiungere la tanto ambita finale. LDA ha spiegato di essere comunque felice per come è andata perché in fondo se non avesse gareggiato non sarebbe riuscito ad arrivare così tanto al pubblico e soprattutto ad allargare la sua platea di fan sui social network. Il 13 maggio verrà pubblicato il suo primo album e già questo è un grande traguardo, soprattutto nella sua posizione, che dovrà ... Leggi su direttanews (Di lunedì 2 maggio 2022) L’insegnante di Amici chiude i rapporti con l’allievo, ma cosa si nasconde dietro questa presa di posizione? Perchési è ritrovato in questa situazione?(Twitter)A suscitare il gossip più spietato è proprio il rapporto trae LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Luca D’Alessio ha infatti concluso il percorso ad Amici da poco, triste per non essere riuscito a raggiungere la tanto ambita finale. LDA ha spiegato di essere comunque felice per come è andata perché in fondo se non avesse gareggiato non sarebbe riuscito ad arrivare così tanto al pubblico e soprattutto ad allargare la sua platea di fan suinetwork. Il 13 maggio verrà pubblicato il suo primo album e già questo è un grande traguardo, soprattutto nella sua posizione, che dovrà ...

