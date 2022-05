Cagliari-Mazzarri, l’esonero fa discutere: lo sfogo è durissimo (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Cagliari ha annunciato oggi l’esonero di Walter Mazzarri. Questa scelta ha scatenato tante polemiche nelle ultime ore. Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato costano caro a Walter Mazzarri, esonerato in data odierna dalla panchina del Cagliari. Il club sardo è ora in piena lotta retrocessione e dovrà affrontare 3 giornate caldissime dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilha annunciato oggidi Walter. Questa scelta ha scatenato tante polemiche nelle ultime ore. Quattro sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato costano caro a Walter, esonerato in data odierna dalla panchina del. Il club sardo è ora in piena lotta retrocessione e dovrà affrontare 3 giornate caldissime dove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

