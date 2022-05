Belen e Stefano a Napoli per un romantico weekend Perché nascondersi ancora?

(Di lunedì 2 maggio 2022) Un romanticissimoRodriguez eDe Martino hanno trascorso il primo maggio insieme, dopo essere stati avvistati in coppia anche a Pasqua sull’Isola di Albarella. Si è tanto chiacchierato del loro ritorno di fiamma, delle dichiarazioni un po’ misteriose, della voglia di riprovarci. Spesso sono proprio i social a mostrarli insieme, in scatti rubati dai fan, ma non c’èalcuna dichiarazione ufficiale.Rodriguez eDe Martino, ilinsieme aQuesta volta, per il lorohanno scelto uno sfondo da cartolina, una delle città più belle al mondo: ...

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo parecchi mesi fa, il ballerino ha così parlato del marito diUn miracolato: parola di Pino Pino, che a differenza di De Martino non ha ...Nonostante i due abbiano più volte posto fine al loro amore, trac'è un filo invisibile che li unisce che li porta a stare sempre insieme nonostante le divergenze e le burrascose liti.Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far discutere. Nelle ultime ore i due hanno gettato i fan nel panico perché si sono mostrati l’uno lontano dall’altra. E’ per ...Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il Primo Maggio: la coppia ha trascorso il fine settimana a Napoli. Ormai, il ritorno di fiamma sembra più che certo! I due si sono concessi una gita ...