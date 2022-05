1 maggio: Parigi, 47 persone ancora in stato di fermo (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 47 le persone ancora in stato di fermo dopo le violenze nel corso delle manifestazioni per il 1 maggio organizzate ieri a Parigi. Lo ha annunciato la procura. Con particolare accuratezza si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono 47 leindidopo le violenze nel corso delle manifestazioni per il 1organizzate ieri a. Lo ha annunciato la procura. Con particolare accuratezza si ...

Focus_it : #1maggio Nell'immagine, il poster per il #1maggio parigino del 1898. La Festa dei Lavoratori è nata proprio a… - Khris_St : RT @federazionedic1: 1 maggio A PARIGI. - BarioniGloria : RT @barbarab1974: PARIS 1st MAY - 1er-MAI - 1 MAYO. PARIGI PRIMO MAGGIO - GdB_it : 1 maggio: Parigi, 47 persone ancora in stato di fermo - roby73fox : RT @Domenic09148782: Primo maggio Rivolta a Parigi -