"Ma ha i colori della Russia?". Concertone primo maggio, Bugo nella bufera: con cosa si presenta sul palco (Di domenica 1 maggio 2022) Bugo è stato uno dei personaggi più chiacchierati del Concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il cantante è stato criticato per la sua conduzione, ma anche per la sua maglietta, che non è passata inosservata agli utenti dei social. In molti infatti hanno notato che le tre righe sulla t-shirt bianca riportano i colori della bandiera russa. In realtà la maglietta scelta dal cantautore rappresenta un tributo all'iconico concerto tenuto dagli Oasis nel 1996 nel villaggio di Knebworth, nell'Hertfordshire. Ma sul web non si è potuto fare a meno di sottolineare che le tre bande colorate, seppur in un ordine diverso, riportano esattamente i colori della bandiera russa. Diverso invece l'abbigliamento dall'altra ...

