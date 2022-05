Il Barça stavolta non si distrae: Maiorca battuto e Siviglia staccato al 2° posto (Di domenica 1 maggio 2022) Una rete per tempo, tre punti e soprattutto la fine del sortilegio chiamato Camp Nou. Il Barça infatti torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, tre k.o. costati l'Europa ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 maggio 2022) Una rete per tempo, tre punti e soprattutto la fine del sortilegio chiamato Camp Nou. Ilinfatti torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, tre k.o. costati l'Europa ...

Il Barça stavolta non si distrae: Maiorca battuto e Siviglia staccato al 2° posto Una rete per tempo, tre punti e soprattutto la fine del sortilegio chiamato Camp Nou. Il Barça infatti torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, tre k.o. costati l'Europa League e le ultime flebili speranze di contendere la Liga al Real Madrid. Lo fa per 2 - 1 ...