Basket Serie A1 2021 2022 | Brescia-Varese 102-71 | cronaca e tabellino

(Di domenica 1 maggio 2022) La Germanibatte 102-71 l’Openjobmetisnella sfida valevole per la 29esima giornata dellaA1di. Avvio di match molto equilibrato, ma i padroni di casa dilagano nella ripresa e con un parziale di ben 30-8 nell’ultimo quarto va a prendersi la vittoria. Gli uomini di coach Magro consolidano così la terza piazza in classifica, mentrenon riesce ad avvicinarsi alla zona Playoff. Di seguito, laed ildel match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF LE DATE DEI PLAYOFF PROGRAMMA TV 29^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON LA PARTITA Della Valle sblocca il punteggio (2-0), ...

Eurosport_IT : Sfumano i sogni di salvezza per la Fortitudo Bologna: la vittoria del Napoli condanna la Fortitudo alla retrocessio… - zazoomblog : Basket Serie A1 2021-2022: Sassari consolida la zona Playoff Cremona sconfitto 98-82 - #Basket #Serie #2021-2022:… - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2021/2022: #Brescia batte #Trento 102-71, ecco cronaca e tabellino - telecitynews24 : ?? DERTHONA BASKET, IL TRIONFO SU TRIESTE VALE L’ACCESSO AI PLAYOFF DI SERIE A ?? I leoni di Marco Ramondino taglian… - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2021-2022: #Napoli batte #FortitudoBologna 64-56, cronaca e tabellino -

Eurosport IT

... OBIETTIVI DIVERSI Trento Reggio Emilia , in diretta dalla BLM Group Arena, si gioca alle ore 20:45 di domenica 1 maggio e rientra nel programma della 29giornata per il campionato diA1 ...... che è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 20:45 di domenica 1 maggio ed è valida per la 29giornata nel campionato diA1 2021 - 2022 . La Bertram ormai è ... Basket, Serie A: D'Angelo Harrison segna una tripla clamorosa da distanza siderale CASALE – Ormai sono finiti gli aggettivi. Nel suo primo anno nella massima serie del basket italiano Bertram Derthona ha scritto un’altra pagina indelebile della sua gloriosa storia ...BASKET, SERIE A - Il discorso salvezza si chiude con un turno d'anticipo: la vittoria di Napoli per 64-56 a Bologna condanna la Fortitudo alla retrocessione in A2 e salva appunto la Gevi e anche ...