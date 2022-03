Zelensky: ci vogliono cancellare, ebrei non restate in silenzio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di "cancellare" l'Ucraina e la sua storia. Zelensky, che ha genitori ebrei, si è poi rivolto agli ebrei, chiedendo loro di non ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha accusato la Russia di cercare di "" l'Ucraina e la sua storia., che ha genitori, si è poi rivolto agli, chiedendo loro di non ...

AnnaAscani : “Il Presidente #Zelensky ha detto che gli ucraini vogliono essere come noi. Ma che merito abbiamo noi per essere co… - SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, si combatte a #Chernobyl. Zelensky: 'Russi vogliono centrale' ?? - fattoquotidiano : INVASIONE UCRAINA Kiev: “Perso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl” - Ivy69639273 : RT @ThePopulist3: I buonisti appoggiano il corrotto Zelensky che sta usando mercenari e galeotti per sparare sul popolo ucraino. Sono gli s… - ItaTvfan : @repubblica Ma i partigiani sono quelli che hanno scritto la #Costituzione Italiana? Quella che all'articolo 11 cit… -