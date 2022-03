WWE | Pubblicizzati alcuni match valevoli per il titolo WWE durante i live event post WrestleMania 38

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Si sa che la WWE programma in anticipo molti dei suoi, ma questa volta è stato offerto un interessante spunto di riflessione. Come sappiamo, a38, Roman Reigns e Brock Lesnar si affronteranno in uncon in palio sia ilWWE che ilUniversale. A quanto pare però la federazione starebbe pubblicizzando un triple threatvalido per ilWWE in cui, però, non sono inclusi i due wrestler che saranno nel maindi. Un interessante plot twist? Secondo quanto riportato da varie testate in USA, la WWE starebbe pubblicizzando un triple threatvalido per ilmassimo tra Seth Rollins, Bobby Lashley e AJ ...