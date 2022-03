Volocom aggiorna il Disaster Recovery Plan | Business continuity 24 ore su 24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un “gemello” di tutta l'infrastruttura IT pronto ad entrare in azione in caso di guasti, attacchi informatici o eventi imprevisti che potrebbero minare ladi tutti i suoi clienti.implementa il proprioRicovery(DRP) e compie così un importante passo in avanti in tema di sicurezza e salvaguardia della continuità operativa. Con il programma di, precedentemente affidato al cloud,si dota di una soluzione più evoluta e soprattutto allargata a tutti i prodotti e servizi utilizzati quotidianamente dai propri clienti. Il(DRP) è l'insieme di tutte le procedure per la salvaguardia della continuità operativa di ...

Agenzia ANSA

Per info: Simona Bernabei Tel: (+39) 02 89453023 Email: comunicazione@.it( www..it ) è il leader italiano dell'Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della ...