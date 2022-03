Verranno piantumati a Udine 68 alberi tra via Carducci e via Cividale

Leggi su udine20

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Partiti oggi i lavori per la piantumazione di 68tra via viae via. Nell’arteria del centro cittadino si procede alla sostituzione di 37 piante secche con 37 ciliegi a fiore. Stessa tipologia arborea per via. Ne dà notizia il sindaco Pietro Fontanini, che spiega: “Premessa doverosa: vengono rimossimorti o malati per lasciare spazio a piante sane e non invasive. La scelta è ricaduta sui ciliegi proprio per questa ragione: al netto dell’aspetto estetico, le radici non provocano i problemi che siamo avvezzi a fronteggiare con altre specie arboree. Aggiungo che, nella circostanza, la ditta procede con la potatura di 27 piante. Al termine dei lavori, quindi, la strada risulterà più bella e ordinata”. Ancora Fontanini: “Dall’insediamento di questa giunta, ...