Serie Tv Notizie 2 marzo: Apple ordina Metropolis di Sam Esmail

Serie Tv Notizie 2 marzo: il film Metropolis di Fritz Lang diventa una Serie tv per Apple Tv+

Serie Tv Notizie 2 marzo – Il creatore di Mr Robot Sam Esmail si occuperà di regia e sceneggiatura della Serie tv Metropolis adattamento del classico del 1927 di Fritz Lang per Apple Tv+. La Serie tv sarà prodotta da UCP con cui ha un accordo Esmail.

Metropolis diretto da Lang e scritto da Thea Von Harbou sulla base del suo romanzo, è ambientato in un futuro distopico con al centro Freder, figlio del ricco padrone della città, e Maria una santa dei lavoratori, che cercano di superare le differenze di classe. Fin dal 2016 si ...

