Sci alpino, otto azzurri al via del fine settimana di Kvitfjell con Dominik Paris che cerca il quarto successo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con la prima prova della discesa di Kvitfjell ha preso il via il lungo fine settimana norvegese della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. L'ultima tappa dedicata alla velocità prima delle finali di Courchevel-Méribel vedrà nel programma due discese (una sarà il recupero di quella non disputata a Beaver Creek) e un superG. Per l'Italia saranno impegnati 8 protagonisti della velocità: Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Sci alpino, Ryan Cochran-Siegle chiude al comando la prima prova della discesa di Kvitfjell, Casse 16°, Paris 20° Per i nostri colori i ricordi sono dolci sul pendio dove si disputarono i Giochi Olimpici ...

