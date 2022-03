Rugby, Sei Nazioni 2022: Faiva squalificato per quattro settimane (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ stato squalificato per quattro settimane il tallonatore dell’Italia Epalahame Faiva, in seguito al cartellino rosso rimediato nel match contro l’Irlanda valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022. A renderlo noto la Six Nations LTD attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si legge che “il tallonatore dell’Italia, Epalahame Faiva, si è presentato davanti a un comitato giudiziario indipendente tramite collegamento video dopo aver ricevuto un cartellino rosso per un atto contrario alla regola 9.13 (Un giocatore non deve placcare un avversario in anticipo, in ritardo o pericolosamente) nella partita del Guinness Sei Nazioni Irlanda v Italia il 27 febbraio 2022. Il giocatore ha negato di aver commesso un atto degno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ statoperil tallonatore dell’Italia Epalahame, in seguito al cartellino rosso rimediato nel match contro l’Irlanda valido per la terza giornata del Guinness Sei. A renderlo noto la Six Nations LTD attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si legge che “il tallonatore dell’Italia, Epalahame, si è presentato davanti a un comitato giudiziario indipendente tramite collegamento video dopo aver ricevuto un cartellino rosso per un atto contrario alla regola 9.13 (Un giocatore non deve placcare un avversario in anticipo, in ritardo o pericolosamente) nella partita del Guinness SeiIrlanda v Italia il 27 febbraio. Il giocatore ha negato di aver commesso un atto degno ...

