Roma, notte in discoteca per Felix: Mourinho lo rimanda in Primavera (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’allenatore della Roma Mourinho ha punito Felix per aver trascorso la notte in discoteca José Mourinho punisce Felix Afena-Gyan. Come riportato da Il Messaggero, il giovane attaccante della Roma sarebbe rientrato tardi a casa dopo una serata in discoteca. Un comportamento non contemplato dallo Special One, che considera il ragazzo una sua creatura. E così l’allenatore portoghese ha deciso di punire Felix mandandolo ad allenare nuovamente con la squadra Primavera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’allenatore dellaha punitoper aver trascorso lainJosépunisceAfena-Gyan. Come riportato da Il Messaggero, il giovane attaccante dellasarebbe rientrato tardi a casa dopo una serata in. Un comportamento non contemplato dallo Special One, che considera il ragazzo una sua creatura. E così l’allenatore portoghese ha deciso di puniremandandolo ad allenare nuovamente con la squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

mxariphx : In questa notte ti sognerei Con le tue mani tra i capelli miei Se avessi tempo ti regalerei Un'altra stupida scelta… - Carole71024753 : RT @sempreciro: Ultim'ora, Roma: russa tutta la notte, uomo costretto a restare sveglio per evitare ogni polemica in questo momento di tens… - lavoce_deilupi : ?? #Roma: Felix #AfenaGyan torna ad allenarsi con la Primavera. ? #Mourinho non ha gradito che sabato scorso, da i… - sempreciro : Ultim'ora, Roma: russa tutta la notte, uomo costretto a restare sveglio per evitare ogni polemica in questo momento… - Rob97052180Rob : RT @romatoday: A Roma in fiamme 500 motorini in una notte -