Roma, Mou pazzo di Mkhitaryan: ora i giallorossi studiano il rinnovo (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione relativa a Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore è stato recentemente elogiato da José Mourinho per la sua disponibilità e duttilità, dopo essere stato schierato da regista. Con il passaggio al sistema a tre, l'armeno è tornato al centro del gioco della Roma, dopo aver sofferto molto il ruolo di esterno nel 4-2-3-1. Henrick Mkhitaryan centrocampista della RomaIl suo contratto scadrà a giugno ma, il club è intenzionato a chiamarlo per trovare un accordo per il rinnovo di un altro anno. Il futuro di Mkhitaryan potrebbe vestirsi ancora di giallorosso.

