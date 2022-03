"Putin buono a nulla, ma...". Mauro Corona, una profezia da far gelare il sangue: "Cosa ci succederà" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Un buono a nulla, capace di tutto". A CartaBianca lo scrittore-montanaro Mauro Corona descrive così, in una manciata di parole, Vladimir Putin. Al sesto giorno di combattimenti in Ucraina, la pressione di Mosca sembra aumentare di violenza ed efficacia tra bombardamenti, paracadutisti e obiettivi civili non più considerati come "danni collaterali", ma per certi versi centrali dell'assalto. L'obiettivo del Cremlino è quello di rovesciare il governo di Kiev, deporre il presidente Zelensky e insediare al suo posto un leader-fantoccio, filo-russo, che possa garantire che l'Ucraina resti fuori dall'Unione europea e dalla Nato. Un'operazione difficilissima, e per ora militarmente impossibile in tempo brevi. "Mi preoccupano i morti - sottolinea Corona nel suo intervento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Un, capace di tutto". A CartaBianca lo scrittore-montanarodescrive così, in una manciata di parole, Vladimir. Al sesto giorno di combattimenti in Ucraina, la pressione di Mosca sembra aumentare di violenza ed efficacia tra bombardamenti, paracadutisti e obiettivi civili non più considerati come "danni collaterali", ma per certi versi centrali dell'assalto. L'obiettivo del Cremlino è quello di rovesciare il governo di Kiev, deporre il presidente Zelensky e insediare al suo posto un leader-fantoccio, filo-russo, che possa garantire che l'Ucraina resti fuori dall'Unione europea e dalla Nato. Un'operazione difficilissima, e per ora militarmente impossibile in tempo brevi. "Mi preoccupano i morti - sottolineanel suo intervento ...

