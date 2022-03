Primo sì allo sport in Costituzione. E grazie a FdI non ci saranno attività di serie B (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non solo lo sport “blasonato”, anche quello dilettantistico e amatoriale entrerà in Costituzione. Merito di un emendamento di FdI, che con sole 5 parole ha aperto al riconoscimento del valore dell’attività sportiva «in tutte le sue forme». Il sì all’emendamento è arrivato oggi, insieme al Primo via libera, in commissione Affari Costituzionali, al disegno di legge di modifica della Costituzione, col quale nella Carta si introduce, appunto, il valore dello sport. Il sì al testo è arrivato all’unanimità. Primo sì allo sport in Costituzione: «Un risultato storico» «È stato raggiunto un risultato storico, a dimostrazione del fatto che lo sport è un valore universale, che è giusto che abbia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Non solo lo“blasonato”, anche quello dilettantistico e amatoriale entrerà in. Merito di un emendamento di FdI, che con sole 5 parole ha aperto al riconoscimento del valore dell’iva «in tutte le sue forme». Il sì all’emendamento è arrivato oggi, insieme alvia libera, in commissione Affari Costituzionali, al disegno di legge di modifica della, col quale nella Carta si introduce, appunto, il valore dello. Il sì al testo è arrivato all’unanimità.sìin: «Un risultato storico» «È stato raggiunto un risultato storico, a dimostrazione del fatto che loè un valore universale, che è giusto che abbia ...

