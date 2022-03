Napoli, Grava: “Pagherei per giocare questo Napoli-Milan, Zanoli è un orgoglio per noi” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Napoli, le parole di Gianluca Grava Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile della Ssc Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 2 marzo 2022), le parole di GianlucaGianluca, responsabile del settore giovanile della Ssc, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Grava: 'Ricordo quel Napoli-Milan quando marcai Ronaldinho, spero che domenica lo stadio sia tutto azzurro,… - NCN_it : Grava: “Spalletti ha valorizzato tutta la rosa mettendo al centro del progetto tutti i giocatori; pagherei per star… - SeEarn : Grava: “Spalletti ha valorizzato tutta la rosa mettendo al centro del progetto tutti i giocatori; pagherei per star… - ilnapolionline : Gianluca Grava (resp. sett. giov. Napoli): 'Zanoli? Soddisfazione immensa. Con i giovani non bisogna dargli pressio… - Le__Le_N : RT @Spazio_Napoli: Grava: “Domenica lo stadio deve essere tutto azzurro. Zanoli è il nostro orgoglio” -